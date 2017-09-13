Близько половини росіян схвалюють пакт Молотова-Ріббентропа, трохи менше взагалі не чули про нього - опитування

Майже половина жителів Росії (45%) схвалюють пакт Молотова-Ріббентропа про розподіл Східної Європи, свідчать дані опитування "Левада-центру", як пише ZN,UA.

Засуджують пакт 17% росіян, а 38% сказали, що "нічого не знають про це або не змогли відповісти".

Чули про таємні протоколи до пакту Молотова-Ріббентропа і впевнені, що вони дійсно були, 40% жителів Росії, ще 17% чули, але думають, що це фальшивка. Інші або не чули, або не змогли відповісти.

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Пакт Молотова-Ріббентропа більш відомий в Європі як пакт Сталіна-Гітлера, був підписаний 24 серпня 1939 року. 1 вересня гітлерівська армія напала на Польщу із заходу, а 17 вересня сталінська армія – зі сходу.

У травні президент Росії Володимир Путін на зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель заявив про те, що в пакті Ріббентропа-Молотова "був сенс". Меркель відповіла, що "цей пакт був підписаний на протиправної основі, але, звичайно, Другу світову війну ініціювала націонал-соціалістична Німеччина".