Окупанти закріпилися у Грабовському на Сумщині: у ДПСУ розповіли, яка зараз ситуація

Також росіяни зберігають активність на окремих ділянках кордону в межах Хотинської та Юнаківської громад.

Російські солдати, які зайшли у село Грабовське Краснопільської громади Сумської області, звідки викрали понад 50 українців, намагаються атакувати та просуватися вглиб України, але це їм не вдається. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Він пояснив, що вказаний населений пункт розташований безпосередньо на лінії кордону з РФ.

"На жаль, якщо говорити загалом про кордон з РФ, то таких населених пунктів досить багато. Росіянам, які зайшли туди (у Грабовське - УНІАН) і намагаються просунутися вглиб нашої території, нічого не вдається, бо вся складові Сил оборони - підрозділи ЗСУ та ДПСУ - не дають ворогу це зробити, застосовуючи, зокрема, артилерію та безпілотні літальні апарати", - сказав Демченко.

За його словами, на початку вказаних активних дій противника деяким українським підрозділам довелося відійти з окремих позицій, проте російські сили не змогли просунутися за межі населеного пункту та зазнають вогневого ураження. Наразі, додав спікер ДПСУ, також утримуються позиції, на яких знаходяться військовослужбовці ЗСУ.

Крім того, Демченко зазначив, що росіяни зберігають певну активність на окремих ділянках кордону в межах Хотинської та Юнаківської громад Сумської області. Водночас, за даними прикордонника, інтенсивність атак противника тут зменшилась та результатів ворог не має.

Як пояснив представник ДПСУ, в районі деяких прикордонних населених пунктах Харківщини армія РФ намагається діяти аналогічним чином - зайти туди та закріпитися. Однак, станом на зараз, успіху противник не має, бо виявляється Силами оборони ще на підході.

Ситуація на Сумщині - що відомо

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що кілька днів тому росіяни викрали 52 цивільних українців з села Грабовське на Сумщині. Серед них - десь 17-18 людей призовного віку, решта - жінки й діти. Також там 13 українських військових потрапили в російський полон.

Водночас речник Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов розповів, що окупанти закріпилися у південній частині вказаного населеного пункту, там тривають постійні бойові зіткнення. За його словами, зайшли у Грабовське, ймовірно, близько 100 солдатів мотострілецької бригади РФ.

