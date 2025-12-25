ДТЕК оновив графіки відключень: де на Різдво світла стало менше

Згідно з оновленими графіками частині мешканців Дніпропетровщині та Києва скоротили тривалість відключень світла

Компанія ДТЕК оновила графік відключень світла на 25 грудня для Дніпропетровщини та Києва, зменшивши кількість годин зі світлом для частини мешканців.

Згідно з оновленим графіком, 25 грудня двом підчергам на Дніпропетровщині додали по 3,5 години без світла. Ще дві підчерги отримали додаткову "темну годину". Водночас в одній з підчерг на Дніпропетровщині на Різдво тепер буде без світла на 3,5 години більше.

Оновили графіки відключень на Різдво і у Києві. Згідно з інформацією додатку Київ Цифровий, у підчерзі 4.2. 25 грудня скоротили тривалість одного з відключень з 7 до 4 годин. Якщо попередньо відключення планувалося з 13:00 до 20:00, то тепер світла не буде з 16:00 до 20:00.

Натомість, згідно з інформацією додатку "Київ Цифровий" підчерзі 2.2 додали додаткові три "темних" години і, замість запланованого увімкнення о 13:30, світло мають включити лише о 16:30.

В ніч на 24 грудня російська армія вкотре атакувала українську енергосистему, частково залишивши без електрики споживачів п’яти областей. Уранці фіксувалися нові знеструмлення у Сумській, Дніпропетровській, Херсонській, Харківській і Чернігівській областях.

Через наслідки російської атаки Харків тимчасово перейшов на режим "енергоострова", щоб зменшити негативні наслідки для енергосистеми.

На Різдво Росія вчергове атакувала енергосистему України, частково залишивши без світла чотири області України.

