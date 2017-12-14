"Вб'ють твою маму": Путін знову відзначився дивним анекдотом під час прес-конференції

Президент Росії Володимир Путін у ході великої прес-конференції, відповідаючи на питання про гонку озброєнь, розповів доволі своєрідний анекдот.

За сюжетом анекдоту, батько-колишній офіцер питає сина, чи не бачив він його кортик. На що син відповідає, що поміняв кортик у дворі на годинник у хлопців.

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«Покажи годинник, так хороший. А якщо завтра прийдуть бандити до нас, уб'ють мене, мати, твоїх братів, сестру зґвалтують. А ти їм скажеш? «Добрий вечір, московський час 12 годин 30 хвилин?», - закінчив анекдот Путін.

Нагадаємо, що це вже не перший подібний "перл" російського президента. Так, рік тому Путін на зустрічі з фракцією «Єдиної Росії» здивував усіх жартом про те, що в нових російських перинатальних центрах він би сам народжував, якщо б міг. А нещодавно на питання про його участь у виборах розповів анекдот про разорившемся олігарха і його дружині.