У Росії суд засудив священика до 14 років в'язниці за педофілію

У Росії Приозерський міський суд Ленінградської області визнав винним священика Гліба Грозовского у справі про розбещення неповнолітніх у православних таборах Росії та Греції.

Суд призначив покарання у вигляді 14 років колонії суворого режиму, повідомляє ТАСС.

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Священик свою провину визнавати відмовляється і всі звинувачення називає "абсурдними".

"Вирок мені зрозумілий, він буде оскаржений. Це ще не кінець, ви станете свідками іншої картини", - сказав Грозовский в залі суду.

Як повідомляє видання, спочатку прокуратура клопотала про 15 років колонії суворого режиму, а також вимагала на 12 років позбавити його права займатися діяльністю, пов'язаною з вихованням.

Як повідомляв УНІАН, Папа Франциск в Чилі попросив вибачення у дітей, постраждалих від дій священиків-педофілів.