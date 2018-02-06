Щоб не було як з "Глодом": до 23 лютого магазини Москви перевірять на підроблений алкоголь

Напередодні 23 лютого торгові точки російської столиці перевірять на наявність підроблених алкогольних виробів.

Магазини Москви перевірять на наявність нелегального алкоголю перед 23 лютого. Рейди почнуться 7 лютого.Читайте такожУ Росії постачальник метанолу для "Глоду", який убив 76 людей, відбувся штрафом«Напередодні Дня захисника Вітчизни в столичних магазинах, які продають алкоголь, пройдуть вечірні рейди. Торгові точки перевірять на наявність у них контрафактного спиртного», - повідомляється на сайті мера і уряду Москви.

В першу чергу перевірки торкнуться магазинів, на які вже надходили скарги, і місць, де підроблений алкоголь знаходили в ході контрольних закупівель. У прес-службі департаменту регіональної безпеки і протидії корупції Москви повідомили, що перед святами збільшується попит на алкогольі підвищуються ризики, пов'язані з купівлею контрафакту.

За даними відомства, з грудня 2016 року в Москві було перевірено 96 торгових точок та вилучено 22 тис. пляшок нелегального алкоголю.