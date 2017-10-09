"Глід", який косив лави росіян, знову повертається на прилавки магазинів

13:26, 09 жовтня 2017
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У Росії сьогодні, 9 жовтня, закінчується термін заборони на продаж "глоду".

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"Глід" знову повертається на прилавки російських магазинів. Сьогодні закінчується термін заборони на продаж спиртовмісних нехарчових рідин, передає "Эхо Москвы".

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Заборону ввели після масових отруєнь в Іркутську сурогатним концентратом для ванн "Глід" у грудні 2016 року – загинули понад 70 осіб. У липні обмеження продовжили ще на 3 місяці.

Як повідомляв УНІАН, на Херсонщині в одному з магазинів місцеві жителі виявили у продажу російський сумновідомий косметичний лосьйон "Глід".

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Теги: #глід в Росії