Свято тривало недовго: знаменитий "Глід" не зігріє росіян цієї зими

Росспоживнагляд продовжив заборону на роздрібний продаж спиртовмісної нехарчової продукції, запроваджений наприкінці минулого року через масове отруєння "Глодом" в Іркутську, повідомляє Русская служба BBC.

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Строк заборони закінчився ще 9 жовтня. У Росспоживнагляді не пояснювали, з чим пов'язана відстрочка продовження заборони. Заборона на продаж спиртовмісної нехарчової продукції в Росії була введена в кінці минулого року після масового отруєння концентратом для ванн "Глід" в Іркутську.

У липні головний санітарний лікар РФ Попова, відзначаючи ефективність заборони, говорила, що з моменту його введення кількість загиблих від отруєння спиртовмісними рідинами в різних регіонах Росії знизилося від 20% до 50%.

Абсолютно безглуздою була заборона. Вона була як реакція у стилі "треба щось терміново робити". А що - ніхто не знав, та й не знає досі, кажуть експерти.

Ці настоянки спиртові 20 років поспіль були соціальним алкоголем у Росії - для найбідніших.

"Тому треба повертати всі ці настоянки, ціни на них повернути колишні, щоб не валяти дурня. Держава не готова до створення соціального продукту, тому нехай вони спиртовмісні рідини продовжують цю функцію виконувати", - кажуть вони.