В квартирі у підозрюваного проводять обшук.

У Росії затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві кримінального авторитета Алі Гейдарова (прізвисько – Алік або Альберт Рудий) у фітнес-клубі.

Читайте також"За базаром стеж": кубанські "козаки" влаштували показову прочуханку (відео 18+)Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

«У його квартирі проводять обшук», - йдеться в повідомленні.

За інформацією Telegram-каналу LifeShot, порушено кримінальну справу за статтями «вбивство» та «незаконний обіг зброї».

Повідомлялося, що відразу ж після вбивства кілер поїхав на міському автобусі.

Передбачуваного вбивцю звуть Талех Оручев.

«Вийшовши з фітнес-клубу, він викинув яскравий червоний рюкзак, в якому знаходився пістолет-кулемет «Скорпіон» і два заряджених магазини. Ще один пістолет - Glock, з якого, попередньо, і був застрелений Рудий - підозрюваний скинув в автобусі. Оручев замітав сліди: міняв маршрут і транспорт, переодягався, докуповував собі нові кепки. Потім біля метро «Сокіл» викликав таксі та зник», – йдеться в повідомленні.

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Вбивство сталося вдень 12 квітня.

Кримінального авторитета Гейдарова застрелили в тренажерному залі на очах у відвідувачів.

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Гейдаров у своєму «професійному» середовищі вважався вкрай везучим: він пережив, як мінімум, три замахи.

Гейдарова називали «куратором» Північного Заходу і ставлеником Діда Хасана, який нібито особисто схвалив його «коронацію».

У 2016-му Алі посадили на 7 років в колонію суворого режиму за особливо великий грабіж.

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Автор: Катерина Шварц