У Москві у фітнес-клубі «Дон» невідомий застрелив кримінального авторитета Алі Гейдарова на прізвисько Альберт Рудий, який минулого року звільнився за УДО.

Читайте такожУ Росії на навчаннях застрелили 23-річного хлопця: момент пострілу потрапив на відеоУ Слідчому комітеті повідомили, що шукають вбивцю та встановлюють деталі того, що сталося. Справи порушені за статтями про вбивство і незаконний обіг зброї.

«Невідомий чоловік, перебуваючи у фітнес-клубі, розташованому на вулиці Авіаційній в місті Москві, зробив у потерпілого кілька пострілів з вогнепальної зброї, від яких останній помер на місці події, після чого зник», - йдеться в повідомленні.

У мережі опублікували відео моменту вбивства. На ролику видно, як у тренажерний зал заходить людина і прицільно стріляє в спину чоловікові, що займається на тренажері. Після цього той падає, а люди, які знаходяться поруч, розбігаються. Стрілок же біжить до стіни, забирає червоний рюкзак та йде.

Алі Гейдаров: що відомо про «злодія в законі»

Гейдаров у своєму «професійному» середовищі вважався вкрай везучим: він пережив, як мінімум, три замахи.

Гейдарова називали «куратором» Північного Заходу та ставлеником Діда Хасана, який нібито особисто схвалив його «коронацію».

У 2016-му Алі посадили на 7 років в колонію суворого режиму за грабіж.

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Автор: Катерина Шварц