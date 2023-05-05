Зрадник Євген Балицький ледь не "наробив у штани" від страху в ефірі пропагандиста Соловйова.

Гауляйтер Запорізької області Євген Балицький відзначився панікою через контрнаступ ЗСУ й заявив, що українська армія може початися діяти в лічені години. Нагадаємо, що через страх окупанти почали тягати ікону російського лідера Володимира Путіна по окопах.

Про це зрадник України розповів в ефірі російського пропагандиста Володимира Соловйова. Балицький заявив, що отримав відповідні дані через розвідку дронами.

"За інформацією від наших людей у Запоріжжі, Дніпропетровську та інших містах, (де) борються з режимом, а також інформаціями з лінії бойового зіткнення - противник підтягує сили. Ми це бачимо, наші безпілотники проникають на глибину до 150 км на територію противника", - заявив він.

Він резюмував, що контрнаступ ЗСУ найближчим часом - буде: "Розуміємо, що днями це може статися, це може статися навіть годинами", - вказав він.

Початок контрнаступу ЗСУ - тривожні знаки для Росії

Нагадаємо, що за останні кілька діб українська влада, а також чиновники зробили кілька кроків, які побічно свідчать про те, що контрнаступ ЗСУ може початися найближчим часом.

Зокрема, ввечері 5 травня цілодобовий режим комендантської години ввели для жителів Херсона. Місто буде закрите на в'їзд та виїзд до 6:00 8 травня. У цей період, протягом 58 годин, українцям заборонено залишати домівки.

Також заявою відзначився глава ОВА ще однієї "південної" області України Віталій Кім. Він закликав миколаївців ні в якому разі не показувати переміщення техніки ВСУ, зробивши неоднозначний натяк.

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