Бренд продає товари росіянам тільки після підписання специфічного договору.

Росіяне скаржаться, що не мають змоги купити товари люксових брендів навіть за кордоном.

Так, історією в Instagram поділилася дизайнерка інтер'єрів Ліза Литвин, яка перебуває в Дубаї (ОАЕ).

Дівчина розповіла, що відвідала магазин Chanel в дубайському торговому центрі Mall of the Emirates. Вона намагалася придбати сумку, але зробити це вдалося тільки підписавши специфічний договір.

"Отже... Мені не продали сумку, бо я - увага - з Росії. Відсьогодні у них типу постанова, вони можуть продати її тільки в тому випадку, якщо я підпишу папір, що я не везу її в Росії і не буду носити її там. Що?!",- написала обурена дівчина і опублікована фото відповідного паперу.

Ще на початку березня стало відомо, що французький бренд, як і багато інших люксових брендів світу, вирішив зупинити бізнес у РФ у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну.

"Враховуючи нашу стурбованість з приводу поточної ситуації, невизначеність і складність роботи, які зростають, Chanel вирішила призупинити свій бізнес в Росії", — йшлося в релізі компанії.

Крім того, вкрай проблематичними для росіян стали і візити за кордон. Одночасно практично всі європейські авіакомпанії призупинили виконання авіарейсів з Росії в Європу. Виняток - сербська державна Air Serbia, яка збрехала про повну зупинку рейсів до Росії і все ще виконує поодинокі рейси між Белградом і Москвою. Також рейси в Росію досі виконує і Wizz Air. Це єдине авіасполучення з Європою, зараз доступне росіянам.

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