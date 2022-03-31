Учасникам майстер-класу пропонують "пофантазувати, з яких підручних (або не дуже) засобів можна зробити підгузник".

Дитячий бренд My Kiddo запропонував споживачам своєї продукції навчитися самостійно виготовляти підгузок з підручних матеріалів.

Про проведення відповідного майстер-класу повідомляє "Газета.Ru".

"My Kiddo готується до імпортозаміщення. На майстер-класі будуть використовуватися нетрадиційні матеріали: марля, мох, капустяний лист і поліетиленові пакети", – повідомили представники бренду.

Про майстер-клас було також оголошено в соцмережах. Відзначається, що в бренді вирішили "пофантазувати, з яких підручних (або не дуже) засобів можна зробити підгузник". Відвідувачам запропонували також висунути свої версії.

За підсумками майстер-класу, який призначений на 31 березня, обіцяють випустити навчальний відеоролик.

Як повідомляв УНІАН, днями компанія Johnson & Johnson заявила про припинення поставок засобів особистої гігієни в Росію через розв'язану нею війну в Україні.

Багато інших компаній в даному сегменті також призупинили деякі або всі операції в Росії, але деякі продовжують продавати там певні предмети першої необхідності, в тому числі Procter & Gamble Co., Colgate-Palmolive Co. і Kimberly-Clark Corp.

При цьому варто відзначити, що хоча частина компаній продовжила продавати засоби гігієни першої необхідності в Росії, ціни на них істотно зросли. Так, ще 13 березня в Procter & Gamble попередили, що їхня продукція в російських магазинах подорожчає в середньому на 40%.

Росіяни, тим часом, продовжують влаштовувати справжні битви за товари в магазинах, а дещо і зовсім шукають у спекулянтів.