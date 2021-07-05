У підмосковному Можайську поліція затримала 33-річного чоловіка, який відкрив вогонь з автомата біля нічного клубу на вулиці Локомотивній.
На відео, опублікованому в Telegram-каналі "МВС медіа", видно, що під час пострілу чоловік тримав у зубах повітряну кульку.
"Особу чоловіка встановили, його доставили до відділку поліції. В ході огляду його автомобіля поліцейськими виявлено та вилучено зброю, яка за результатами дослідження є вихолощеним автоматом системи АК», - йдеться в повідомленні.
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За словами начальника прес-служби ГУ МВС Росії по Московській області Тетяни Петрової, стосовно того, хто стріляв, порушили кримінальну справу за статтею 213 КК Росії («Хуліганство»).
Чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді заборони певних дій.
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