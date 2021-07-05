Російські поліцейські встановили, що чоловік стріляв з вихолощеного автомата системи АК.

У підмосковному Можайську поліція затримала 33-річного чоловіка, який відкрив вогонь з автомата біля нічного клубу на вулиці Локомотивній.

На відео, опублікованому в Telegram-каналі "МВС медіа", видно, що під час пострілу чоловік тримав у зубах повітряну кульку.

"Особу чоловіка встановили, його доставили до відділку поліції. В ході огляду його автомобіля поліцейськими виявлено та вилучено зброю, яка за результатами дослідження є вихолощеним автоматом системи АК», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЖитель Сочі розстріляв з рушниці держприставів, які приїхали зносити його нерухомість

За словами начальника прес-служби ГУ МВС Росії по Московській області Тетяни Петрової, стосовно того, хто стріляв, порушили кримінальну справу за статтею 213 КК Росії («Хуліганство»).

Чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді заборони певних дій.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко