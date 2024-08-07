Де 'Тік-Ток війська'?: Z-блогер заявив, що кадирівці втекли з Курської області

За його словами, ще кілька днів тому чеченці танцювали у Суджі та стріляли у повітря.

Російські Z-блогери продовжують масову істерику, заявляючи про "прорив" ЗСУ в Курську область. Пропагандисти бідкаються, що захищати кордон нікому.

Про це заявив так званий блогер "Военкор Котьонок". За його даними, на ділянках Курського спрямування кордон тримають прикордонники та територіальні підрозділи із місцевих.

"За весь день зведення бойових дій я не зустрів згадок про "Тік-Ток війська". Тиждень тому "Ахмат" у Суджі виконував лезгинку, стріляючи у повітря. Де зараз ці люди особисто мені не відомо", - заявив розлючений пропагандист. Відео дня

За його словами, воюють прикордонники і місцеві. Вони ж і потрапляють у полон. Крім того, зброя сил прикриття кордону - тільки стрілецька. Важкого озброєння російські сили на цій ділянці не мають.

"Ситуація – непроста", - констатував пропагандист.

"Прорив" у Курську область

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня з'явилися повідомлення про бої на кордоні з Росією. Російські провоєнні канали звинуватили Україну в прориві кордону, проте в Генеральному штабі Збройних сил не коментували цю інформацію.

Міністерство оборони Росії повідомило, що "противник намагався прорватися", проте "війська зазнали значних втрат і відступили". Незабаром вони видалили цей фрагмент зі свого Telegram-каналу.

Увечері т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов заявив, що на кордоні зберігається напружена обстановка, тривають бої.

Російські Z-пабліки заявили, що ЗСУ зайняли населені пункти Миколаєво-Дар'їно, Дар'їно та Свердликове в Суджанському районі Курської області.

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