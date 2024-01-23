Вона розповіла, що її онукам доводиться спати в коридорі через російські атаки.

У російському місті Вілючинськ судили оториноларинголога, яка розповіла колегам, як її онуки страждають через російські атаки по Україні.

Як говориться в рішенні суду, влітку Наталія Яценко обговорювала з колегами війну в Україні у Вілючинській міській поліклініці. "Говорила про те, що Росія є агресором щодо України, її Збройні сили напали на Україну, переступивши кордон зі зброєю, для захоплення територій. Росія захопила раніше належні українцям землі, що її онуки майже щоночі сплять в коридорі, в Україну прийшла асоціальна частина населення Росії, через дії яких гинуть українські діти", - йдеться в постанові.

Свідками в суді виступали двоє колег жінки - одна з них записала слова Яценко на диктофон в телефоні, а також заявила, що та раніше вже засуджувала дії російської окупаційної армії в Україні.

Відео дня

Суд вирішив, що Яценко дискредитувала армію РФ, яка діє "з метою захисту інтересів Російської Федерації та її громадян, підтримки міжнародного миру і безпеки", а також "спотворювала завдання з використання ЗС РФ". Її оштрафували на 30 тисяч рублів.

Доноси в Росії: останні новини

Нагадаємо, що після повномасштабного нападу на Україну в РФ ввели закон, який встановлює кримінальну відповідальність за поширення "фейків" про російські окупаційні війська.

Крім того, російські ЗМІ пишуть про велику кількість доносів від росіян на власних співгромадян, які виступають проти війни. Раніше повідомлялося, що кількість справ про "дискредитацію" російської армії зросла саме через доноси.

Вас також можуть зацікавити новини: