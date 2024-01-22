Законопроект, що передбачає конфіскацію майна, внесли до Держдуми.

У Російській Федерації збираються відбирати квартири та інше нажите майно за статтею за дискредитацію армії РФ.

Відповідну пропозицію на рівні закону сьогодні внесла російська Держдума. Йдеться про проект поправок до Кримінального кодексу Росії "про конфіскацію майна". РосЗМІ відзначають, що повний текст законопроекту поки не опублікований.

Однак спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володіна вважає, що даний законопроект "дозволить конфісковувати гроші, цінності або інше майно, що використовується або було призначене для фінансування злочинної діяльності проти безпеки РФ".

Відео дня

Також згадується, що росіян можуть позбавляти звань за "фейки" про окупантів. Якщо закон офіційно приймуть, то РФ зможе конфісковувати майно відразу за вісьмома статтями, акцентував два дні тому Володін:

Поширення фейків про армію (207.3 КК РФ);

публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності (280 КК РФ);

публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення цілісності РФ (280.1 КК РФ);

дискредитація ЗС РФ;

публічні заклики до здійснення діяльності, спрямованої проти безпеки держави (280.4 КК РФ);

заклики до введення санкцій щодо РФ та її громадян (284.2 КК РФ);

надання сприяння у виконанні рішень міжнародних організацій, в які не входить Росія (284.3 КК РФ);

реабілітація "нацизму" (354.1 КК РФ).

"Кожен, хто намагається зруйнувати Росію, зраджує її, повинен понести заслужене покарання і відшкодувати завдані країні збитки за рахунок свого майна", - заявляв він.

Раніше в РФ вирішили позбавляти громадянства за фейки про армію

Навесні 2023 року Росія вирішила загасити громадську думку, яка критикує війну в Україні, шантажем щодо позбавлення громадянства. За "фейки" про армію вирішили забирати паспорт громадянина Росії. Також підставою для такого покарання вважалися дії, "що створюють загрозу національній безпеці РФ".

Цікаво, що тоді рішення про позбавлення громадянства доручили приймати територіальним управління МВС, забравши цю компетенцію у суду. Також навесні Держдума заборонила росіянам говорити погано про "вагнерівців".

Вас також можуть зацікавити новини: