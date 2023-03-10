Скарги пишуть, навіть якщо хтось позитивно висловився про нашу країну.

Останнім часом в Росії різко збільшилася кількість справ, пов'язаних з "дискредитацією" окупаційної армії. Вони відкриваються на основі доносів громадян РФ один на одного.

Такою інформацією поділилося видання The Moscow Times. Як повідомили журналісти, раніше адміністративні провадження відкривали за пікети і пости в соціальних мережах. Однак тепер почастішали звинувачення в "дискредитації" армії рашистів у зв'язку із заявами, які були висловлені в особистих бесідах.

Приводом для доносів стає і позитивна згадка України на вулиці або в громадському місці. Скарги пишуть в поліцію і ФСБ, причому як незнайомці, так і сусіди.

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За словами журналістів, в картотеці є півтора десятка постанов про штрафи через висловлювання про війну в Україні, прослуховування українських пісень в магазинах, лазнях, на пошті або дискотеках. У судах по всій Росії опинилися адміністративні справи про "дискредитацію" армії, які відкриті на підставі доносів.

Покарання за "дикредитацію" окупаційної армії

Відповідний закон у РФ почав діяти одразу після повномасштабного вторгнення в Україну. Він дозволяє оштрафувати громадян за будь-яке висловлювання проти війни.

Випадки, коли росіян звинувачували в "дискредитації" армії, фіксувалися протягом усього минулого року. Наприклад, у травні вчительку покарали штрафом у розмірі 30 тис. рублів за антивоєнне зображення в соцмережі.

Нерідко справи заводилися саме завдяки доносам. У Бурятії тренера спортивної школи Валерія Яковлєва тричі штрафували за "дискредитацію". А докази його "провини" надав навчальний заклад. Схожий випадок стався на Сахаліні: учні здали власну вчительку, яка виступала проти війни.

Один з недавніх прикладів цензури в Росії — звинувачення проти заступника редактора видання "Якутія.Інфо" Тимофія Єфремова. Суд постановив, що журналіст повинен заплатити 30 тис. рублів за сказане слово "фронт".

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