Медаль Кадирову вручив президент Національного дослідницького центру "Курчатовський інститут" Михайло Ковальчук.

Глава Чечні Рамзан Кадиров отримав золоту медаль імені Ігоря Курчатова - одну з найбільш значущих нагород Російської академії наук. Про це чеченський лідер розповів у своєму телеграм-каналі.

Нагороду Кадирову вручив друг президента Володимира Путіна, фізик Михайло Ковальчук під час візиту в Грозний.

"Я з великим задоволенням прийняв з рук Михайла Валентиновича медаль імені І.В. Курчатова за видатний внесок у розвиток НДЦ "Курчатовський інститут". Для мене велика честь отримати таке високе визнання від іменитого інституту", - написав Кадиров.

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Золоту медаль імені Курчатова вручають за видатні роботи в галузі ядерної фізики та ядерної енергетики з 1962 року. У чому полягають заслуги Кадирова перед ядерною фізикою, не уточнюється.

Безглузді нагороди Кадирова - деталі

Раніше главу Чечні Рамзана Кадирова нагородили медаллю "Заслужений правозахисник Чеченської Республіки". Нагороду вручили "за видатні заслуги у захисті конституційних прав і свобод громадян, мужність і принциповість у питаннях забезпечення національних інтересів чеченського народу, відданість традиційним цінностям і вірність обов'язку".

У лютому Кадиров виписав собі медаль "героя Чечні". Відповідну нагороду путінський посіпака заснував власноруч і за "збігом обставин" став першою людиною, яка отримала це звання.