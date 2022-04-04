У соцмережах припускають, що фейкові історії вигадали заздалегідь.

У понеділок, 4 квітня, ряд російських пропагандистських ЗМІ опублікували матеріали, в яких йдеться про "героїчний порятунок" російськими окупантами жителів Київська область, звідки виведені війська РФ.

Наприклад, повідомляли про те, як сьогодні росгвардійці врятували людей з машини, яка палала.

"У Київській області росгвардційці врятували мирних жителів, заблокованих в автомобілі, що зайнявся під обстрілом. ... Полковник поліції побачив, що націоналісти відкрили вогонь у бік автомобіля, в якому їхали місцеві жителі. Автівка зайнялася. Офіцер Росгвардіі дав підрозділу команду на вогонь прикриття і кинувся на допомогу постраждалим. Він витягнув людей з автомобіля, проводив у безпечне місце і надав їм першу допомогу", - повідомляє "Лента.ру".

А "РИА Новости" інформує про героїчне знищення ДРГ.

"Спецназ з Росгвардії знищив диверсійну групу в Київській області", - йдеться в матеріалі.

Прес-реліз на цю тему публікує і сайт Росгвардіі.

Після появи публікацій користувачі соцмереж масово висловлювали припущення, що історії, датовані нібито 4 квітня, насправді були заготовлені заздалегідь. У Twitter порадили російським пропагандистам зняти заздалегідь підготовлені публікації.

Відведення військ РФ у Київському та Чернігівському напрямках: що відомо

29 березня стало відомо, що Російська Федерація відводить окремі підрозділи з Київської та Чернігівської областей і відчуває проблеми з ротацією і посиленням свого війська.

У Генштабі зазначили, що "відведенням" військ ворог хоче створити хибну ілюзію, що відмовився від задуму оточити Київ.

Раніше помічник Путіна Володимир Мединський заявив про нібито скорочення контингенту на Київському та Чернігівському напрямках. Перед тим в Міноборони РФ заявляли про завершення "першого етапу спецоперації" і переходу до атак на Донбасі.

США також фіксували, що російські сили почали відведення від околиць біля Києва і зосереджуються на позиціях на півдні та сході України.

Міністерство оборони США також попередило, що нинішнє нібито відведення частини військ Росії з Київського і Чернігівського напрямків може свідчити про перегрупування ворожих сил для завдавання нового удару.

Попри це, міністерство оборони РФ і представники російської делегації в Стамбулі стверджують, що відведення російських військ на Київщині і Чернігівщині нібито пов'язане з прогресом на переговорах між Україною і РФ.

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