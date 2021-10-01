Таким чином вони вирішили перевірити, як в навчальних установах після нападів в Казані і Пермі йдуть справи з безпекою.

У Башкирському місті Ішимбай двоє росіян, озброївшись холощеним автоматом Калашникова, влаштували рейд по школах.

Про це в п'ятницю, 1 жовтня, пише Telegram-канал "Новина. Уфа, Башкортостан".

Таким чином чоловіки, які назвали себе Айдар і Руслан, вирішили перевірити, як у навчальних установах після нападів в Казані і Пермі йдуть справи з безпекою. Вони пообіцяли відвідати всі міські інститути, школи та коледжі.

Росіяни також записали відеозвернення до силовиків, в якому показали макет бойового АК 47. Холощений автомат вони поклали в картонну коробку і перев'язали червоним бантом.

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Стрілянина в Пермському університеті

20 вересня в Росії у Пермському Державному університеті сталася стрілянина. В результаті стрілянини шестеро людей загинули, ще 29-постраждали.

Злочинця, 18-річного Тимура Бекмансурова знешкодив молодший лейтенант Калінін. При затриманні він стріляв у нього вісім разів.

При собі у нападника знайшли рушницю Huglu Atrox Pump, патронаж, 100 патронів і сумку з документами.

З'ясувалося, що стрілок тривалий час планував напад і збирав гроші на рушницю.

Автор: Денис Прядко