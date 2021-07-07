У соцмережах жартують, що таким чином поліцейські катували п'яного чоловіка, щоб викликати у нього ефект "алкогольного вертольота".

Поліцейські в Анапі похитали на гойдалках п'яного росіянина, доки чекали приїзду швидкої допомоги.

Інцидент потрапив на відео, яке опублікувало видання "Підйом".

На кадрах видно, як два співробітники патрульно-постової служби в парку гойдають чоловіка, що знаходиться в нетверезому стані. У МВС виданню розповіли, що нічого незвичайного в цьому немає.

"Співробітники поліції викликали швидку і чекали прибуття. Ну і просто хитнули. Нічого такого тут немає - просто хитнули", - розповіли у відомстві.

У соцмережах жартують, що таким чином поліцейські катували п'яного чоловіка, щоб викликати у нього ефект "алкогольного вертольота".

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Автор: Денис Прядко