Поліцейські в Анапі похитали на гойдалках п'яного росіянина, доки чекали приїзду швидкої допомоги.
Інцидент потрапив на відео, яке опублікувало видання "Підйом".
На кадрах видно, як два співробітники патрульно-постової служби в парку гойдають чоловіка, що знаходиться в нетверезому стані. У МВС виданню розповіли, що нічого незвичайного в цьому немає.
"Співробітники поліції викликали швидку і чекали прибуття. Ну і просто хитнули. Нічого такого тут немає - просто хитнули", - розповіли у відомстві.
У соцмережах жартують, що таким чином поліцейські катували п'яного чоловіка, щоб викликати у нього ефект "алкогольного вертольота".
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