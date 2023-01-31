Убитих "вагнерівців" швидко замінювали новим "гарматним м'ясом", набраним з російських колоній, каже Медведєв.

Колишній командир "вагнерівців" Андрій Медведєв, який втік до Норвегії, стверджує, що ПВК "Вагнера" кидала своїх "вояк" в бій без будь-яких наказів і обговорення тактики.

В інтерв'ю CNN він заявив, що непідготовлені війська ПВК "Вагнера" придумували плани на льоту.

"Справжньої тактики не було взагалі. Ми просто отримали наказ про позицію противника... Не було жодних конкретних наказів про те, як нам себе вести. Ми просто планували, як будемо діяти, крок за кроком. Хто буде відкривати вогонь, які у нас будуть зміни... що вийде – це наша проблема", – сказав він.

Відео дня

Він повторив свої попередні заяви про те, що "вагнерівці" просто "розстрілювали їх на очах у новачків" тих, хто не хотів воювати.

Медведєв також називає очільника ПВК Євгена Пригожина "дияволом" і стверджує, що передумав вбивати українців на шостий день свого перебування на фронті, оскільки став свідком того, як його війська, частка ув'язнених в яких зростала, перетворилися на гарматне м'ясо.

"Трупів було делалі більше, і входило все більше і більше людей. ... Я не міг порахувати, скільки. Вони перебували в постійному обороті. Трупи, ще ув'язнені, ще трупи, ще ув'язнені", – каже він.

Екс-командир "Вагнера" Андрій Медведєв - хто це і що потрібно знати про нього

Андрію Медведєву 26 років. Він – колишній командир російської приватної військової компанії "Вагнера", контракт підписав у липні 2021 року. Це перший "вагнерівець", який воював проти України і після зміг втекти за кордон.

Він перетнув кордон 13 січня, як стверджувалося, за сприяння російської дисидентської групи "Гулагу.нет". Сам Медведєв розповідає, що переправився до Норвегії крижаним озером, використовуючи білий камуфляж.

У грудні, ще до перетину кордону, дезертир Медведєв розповів журналістам російського видання The Insider про страти найманців "Вагнера" за відмову брати участь у бойових діях в Україні. Він казав про десять епізодів, про які йому відомо, і стверджував, що двоє вбитих не були завербованими в ПВК в'язнями російських колоній. Він неодноразово стверджував, що готовий розповісти все, що йому відомо про "Вагнера" та її лідера Євгена Пригожина.

16 січня Норвегія підтвердила, що Медведєв попросив притулку в країні. Перший час він знаходився на конспіративній квартирі, після переведений в охоронюваний імміграційний центр. 22 січня він був затриманий, проте незабаром його відпустили.

Національна служба кримінальних розслідувань Норвегії, яка бере участь у розслідуванні військових злочинів в Україні, заявила, що допитує Медведєва, який "має статус свідка".

Вас також можуть зацікавити новини: