При цьому офіційна статистика значно занижена: в неї потрапляють тільки ті, хто встав на облік в диспансері.

Кожен третій регіон Росії - на останній стадії епідемії ВІЛ. Але влада відмовляється визнавати зростання заражень і не закуповує потрібні ліки.

Як повідомляється в дослідженні "Важливих історій", після пандемії коронавірусу в Росії знову зросло виявлення ВІЛ. За 2022 рік, за офіційними даними, кількість заражень у розрахунку на 100 тисяч населення зросла на 8% і досягла 63 тисяч осіб. Але ці цифри не завадили МОЗ відзвітувати про зниження нових випадків ВІЛ-інфекції.

При цьому офіційна статистика значно занижена, тому що в неї потрапляють тільки ті, хто встав на облік в диспансері. В реальності в Росії живе 1,5 мільйона ВІЛ-позитивних громадян - це 1% населення країни.

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Згідно із законом в Росії ВІЛ-позитивні люди повинні отримувати антиретровірусні (АРВ) препарати безкоштовно, за рахунок держави. А уповільнити поширення епідемії ВІЛ можна, тільки якщо отримувати АРВ-терапію будуть всі хворі. Для цього бюджети на закупівлю препаратів потрібно щорічно збільшувати на 15 мільярдів рублів. Грошей на це в бюджеті, як завжди, немає.

При цьому на війну Росія в 2022 році витратила близько 10 трильйонів рублів. На ці гроші можна було забезпечувати всіх нужденних росіян АРВ-терапією найближчі 270 років.

Ще один ефективний спосіб боротися з епідемією - профілактика заражень. Але секс-просвіта в Росії фактично заборонена, новини про епідемію ВІЛ в Росії влада називає "брудною інформаційною кампанією" Заходу, а НКО, які допомагають ВІЛ-позитивним людям отримувати ліки і займаються профілактикою, визнають "іноагентами".

Ситуація з ВІЛ в Росії - подробиці

Вірус імунодефіциту людину виявили у 1% населення Російської Федерації. Про це заявив керівник спеціалізованого науково-дослідного відділу епідеміології та профілактики СНІД ЦНІІ епідеміології Росспоживнагляду, доктор медичних наук Вадим Покровський.

За його словами, зараз інфіковані до 1,5 мільйона росіян, число людей з діагностованою ВІЛ-інфекцією зростає. Покровський прогнозує, що з 2020 по 2030 рік число нових випадків зараження вірусом може скласти 660 тисяч осіб.