У пунктах тимчасового перебування з'являться мобілізаційні центри.

Росіян, які втекли від війни в Курській області, можуть залучати до робіт з підтримки армії та оборони.

Про це йдеться в постанові виконувача обов'язків губернатора Курської області Олексія Смирнова про роботу пунктів тимчасового перебування населення, пише курська газета "Городские известия".

Зазначається, що ці пункти мають забезпечити безпеку і надати тимчасовий притулок цивільним, особливо людям похилого віку, жінкам і дітям. Цих же людей, у разі гострої необхідності, можуть залучити "до нетрудомістких робіт, спрямованих на підтримку армії та оборони".

Відео дня

"У зазначених пунктах будуть організовані мобілізаційні центри, основним завданням яких буде консолідація чоловічого населення на захист рідного регіону. З чоловіками в пунктах проводитимуться попередні консультації та заходи щодо забезпечення військовозобов'язаних необхідним спорядженням та обмундируванням", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що все це має посилити обороноздатність Росії, тому час вимагає від жителів Курської області "максимальної концентрації та самовіддачі".

Війна в Курській області

Як відомо, кремлівський правитель Путін вимагає, щоб російське Міноборони та прикордонники вибили українські війська з території країни.

Він пообіцяв, що росіянам, які втекли з небезпечних регіонів Курської області, виплатять по 10 тисяч рублів. Однак люди скаржаться, що отримати гроші можуть тільки жителі пунктів тимчасового розміщення.

Вас також можуть зацікавити новини: