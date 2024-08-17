Навіть мізерну допомогу в 10 тисяч рублів видають далеко не всім.

Російська влада масово відмовляє у грошовій допомозі біженцям із прикордонних районів Курської області. Про це повідомляє російський паблік ВЧК-ОГПУ.

Раніше російська влада обіцяла роздати біженцям разову допомогу в сумі 10 тис рублів (близько 4600 гривень). Однак, як з'ясувалося, отримати гроші можуть тільки ті, хто потрапив у пункти тимчасового розміщення, організовані владою. Ті ж, хто самостійно винайняв житло або зупинився у родичів, автоматично отримують відмови під час спроби оформити виплату через портал "Госуслуги" (аналог українського порталу "Дія").

"Я маю постійну реєстрацію на території району, який наразі підлягає обов'язковій евакуації. Потягом дістався до Москви, де перечікую стабілізації обстановки. Додому повернутися не можу, оскільки населений пункт на в'їзд закритий, плюс в околицях відбуваються активні бойові дії. Подав заяву на Держпослугах, однак у виплаті було відмовлено. Не обговорюючи розмір виплати, хочу сказати, що проблема масова. У багатьох таких самих біженців надходять відмови по виплатах", - розповів пабліку один із біженців.

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Як зазначає ВЧК-ОГПУ, аналогічні історії про відмову у виплатах масово розповідають на форумах жителі міста Суджа.

Курська операція ЗСУ: останні новини

Як писав УНІАН, у підконтрольному ЗСУ місті Суджа Курської області місцеві жителі активно грабують кинуті без нагляду магазини та аптеки. Мародерством займаються літні жінки, яких російська влада кинула напризволяще. Щоб прогодуватися, вони забирають продукти харчування з магазинів і везуть їх до себе прямо в магазинних візках.

Також ми розповідали, що Кремль намагається применшити загрозу від безпрецедентного українського вторгнення в Курську область, подаючи його як локальну форс-мажорну проблему на кшталт природного лиха. Російські ЗМІ також концентрують свою увагу не стільки на українському вторгненні як такому, скільки на темі гуманітарної допомоги людям, які постраждали від подій у Курській області.

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