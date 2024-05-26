Зараз найманці збираються в групу для розбірок за побиття "братів".

У Челябінську колишні найманці з ПВК "Вагнер" ледь не влаштували "локальний Бахмут", оголосивши збір всіх, хто у конфлікті з місцевими членами криміналітету.

Як повідомляє проект "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на джерела, з учорашнього вечора у місті посилення: на ноги піднято бійців спецслужб та важких формувань.

За даними співрозмовника, конфлікт стався між місцевими жителями нібито через те, що було ображено колишніх бійців ПВК "Вагнер". Після цього між двома компаніями (одні були у камуфляжі) сталася бійка, де спочатку найманці здобули гору. Але дуже скоро до Ленінського району міста, де стався конфлікт, двома машинами приїхало підкріплення їхніх опонентів і молодики розстріляли "музикантів" із травматичної зброї. За медичною допомогою звернулися щонайменше двоє найманців.

"Після того, що сталося, колишні учасники ПВК Вагнер кинули клич про допомогу і в Челябінськ стали стягуватися найманці з бойовим досвідом з усієї округи. У своїх чатах вони обговорюють облави на місцевих "бандитів" та кривдників, які розстріляли "братів", - пише проект.

Злочини російських солдатів у РФ

Кіровський обласний суд РФ засудив жителя села Новий Бурець, екс-бійця ПВК "Вагнер" Івана Россомахіна до 22 років колонії суворого режиму за зґвалтування і жорстоке вбивство 85-річної пенсіонерки. Россомахін був завербований ПВК "Вагнер" 2022 року, відбуваючи тюремний термін за інше вбивство. Чоловіка засудили на 14 років і він мав вийти на волю у вересні 2034 року, але повернувся додому на 12 років раніше за строк, уже "героєм СВО" - із медаллю від ПВК "Вагнер" і помилуванням від президента РФ Володимира Путіна.

Навесні 2023 року він знову вбив людину - 85-річну Юлію Буйських, яка проживала в сусідньому місті. Жінку було побито, на її тілі виявлено колото-різані рани. За даними слідства, у березні минулого року п'яний вагнерівець прийшов додому до пенсіонерки, де завдав їй множинні удари ножем, водночас ґвалтуючи.

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