У Росії не збираються примусово лікувати мобілізованих, які мають проблему з алкоголем.

У Російській Федерації на території одного з регіонів - у Забайкальському краї - кількох мобілізованих повернули додому.

Деяких російських мобілізованих відправили по домівках через те, що у них були проблеми з алкоголем, розповів депутат Держдуми РФ від Забайкалля Андрій Гурульов в ефірі одного з російських каналів.

За його словами, мобілізованих, які мають проблему з алкоголем, примусово лікувати не будуть.

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"Є такі, з ким інші мобілізовані навіть не хочуть виконувати спільне завдання через їхні морально-вольові якості. Тому що вони з ранку до вечора сині ходять, у них проблема одна - як за пляшкою збігати", - заявив він.

Мобілізація в Росії 2022 - важливі новини

Президент РФ Володимир Путін 21 вересня після низки провалів російських військ в Україні оголосив у РФ часткову мобілізацію. Мобілізувати в Росії мали лише тих військових, які перебували в запасі.

Очільник Міноборони РФ Сергій Шойгу стверджував, що мобілізувати планують до 300 тисяч росіян. Пізніше з'явилася інформація, що в РФ мобілізують навіть тих, хто не перебував у запасі. Чоловіки почали масово залишати Росію, зокрема, намагалися виїхати до Грузії й Казахстану.

Наприкінці вересня в Дагестані була досить масова акція протесту, проте силовики жорстко розібралися з протестувальниками.

Пізніше почала з'являтися інформація про те, що мобілізовані росіяни вмирали ще до того, як потрапляли в Україну. Військовий експерт - полковник запасу Олег Жданов сказав, що мобілізовані мруть, оскільки в РФ майже виключили медкомісії з мобілізаційного процесу.

Також повідомлялося, що Росія відправляє на фронт непідготовлених людей.

14 жовтня Путін заявив, що у РФ мобілізували 222 тисячі чоловіків, і часткова мобілізація найближчим часом завершиться.

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