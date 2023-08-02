Він вважає, що російське Міноборони дискредитує себе звітами про нейтралізацію дронів.

Останні вибухи в Москві продемонстрували зростання можливостей України вражати цілі в глибині Росії. Таку думку висловив військовий оглядач Давид Шарп в ефірі програми "Ранок лютого".

Він вважає, що повторний удар по "Москва-Сіті" був покликаний публічно дискредитувати Міністерство оборони Росії, яке раніше зробило абсурдну заяву про придушення БПЛА засобами радіоелектронної боротьби.

"Якщо вважати аудиторію за дурнів або за дуже довірливих, то можна подібне заявляти. Уявіть, що є величезне місто Москва, а на ньому деяка кількість знакових об'єктів, площа яких - незначна в порівнянні з площею міста. Яка ймовірність, що нейтралізований дрон впаде саме на територію одного зі знакових об'єктів? Ймовірність близька до рівня виграшу в лотерею", - сказав Шарп.

Попадання дрона в той же будинок вдруге оглядач порівняв з "джек-потім століття". "Міноборони дискредитує такого роду заявою саме себе. На обличчя зростання, якщо можна обережно судити, кількісних і якісних можливостей українців діставати цілі в глибині Росії на регулярній основі. Це деякий крок вперед", - додав він.

При цьому потрібно пам'ятати, що завдати реальної шкоди можна тільки за допомогою машин з потужними боєголовками, зазначив аналітик. Він назвав останню атаку "косметично-медійною", якщо порівнювати її з наслідками нічних ударів дронів типу" Shahed " по Харкову.

Удари по Москві: пошкоджена вежа "Москва-Сіті"

Як відомо, 30 липня у російській столиці пролунали вибухи. Москвичі публікували знімки і фотографії пошкодженої вежі IQ-кварталу Московського міжнародного ділового центру "Москва-Сіті".

Російські ЗМІ писали, що в цій вежі знаходиться Міністерство цифрового розвитку, Мінекономрозвитку і Мінпромторг. У Міноборони РФ відзвітували про "успішне" знищення двох дронів і нейтралізацію ще двох, що впали на центр.

1 червня Москву знову атакували безплілотники. Один з них потрапив в ту ж вежу. Міністерство оборони знову заявило про "придушення" дрона над центром.

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