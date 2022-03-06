Зокрема, на даний момент в Москві принаймні 753 затриманих.

Станом на 15:42 за київським часом на антивоєнних акціях у 48 містах Росії затримали майже 2,5 тисячі осіб.

Про це повідомив правозахисний проект "ОВС-Інфо".

При цьому правозахисники зазначають, що в кожному відділі поліції може бути більше затриманих, ніж в опублікованих списках. Проект публікує тільки імена тих людей, про яких їм достовірно відомо, і чиї імена вони можуть опублікувати.

Зокрема, на даний момент в Москві принаймні 753 затриманих, в Санкт-Петербурзі - як мінімум 350 затриманих, а в Новосибірську - щонайменше 278 затриманих.

Зазначається, що російські правоохоронці досить жорстко затримують протестувальників.

При цьому в Пітері затримали чоловіка з маленькою дитиною.

Тим часом на Манежній площі в Москві затримані співали гімн України.

Як повідомляв УНІАН, раніше російський опозиціонер Олексій Навальний, який перебуває у в'язниці, виступив проти війни з Україною. Він закликав громадян рф не мовчати і вийти на протести.