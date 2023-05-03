У Росії промови Путіна прирівняли до витончених тортур.

Російський опозиціонер Олексій Навальний розповів, як адміністрація в'язниці "катує" його записами виступів Володимира Путіна. Розповідь політика опублікував Телеграм-канал "Навальний".

"Давно в якомусь шпигунському детективі я читав про тортури, яким піддавали ув'язнених, — їм на величезній гучності включали вірші Мао Цзедуна. Мабуть, хтось у нашій тюремній системі теж читав цю книжку", - каже Навальний.

Опозиціонер поскаржився, що адміністрація в'язниці кинула на нього свої "єгипетські кари" – заборона на листи, знищення передач з продуктами, підселення "бомжа" в камеру. Однак найкреативнішим знущанням стали промови Путіна, які крутять на великій гучності через тюремну систему гучномовців.

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За словами Навального, "тортури Путіним" тюремники починають у так званий "вільний час" перед сном, коли "за законом" у колонках має грати звичайне радіо. Проте, політик знайшов три позитивні моменти в "тортурах Путіним".

Перше — те, що адміністрація в'язниці своїми діями фактично визнала, що слухати промови Путіна - покарання. Другий момент радості для Навального - тюремники теж змушені слухати маячню Путіна, оскільки вони ходять по коридору якраз під висячими на стінах колонками.

"Ну і третє. Часто виходить так, що фрагмент однієї з промов, де Путін каже: "Це не ми почали війну, це вони почали війну, а ми намагаємося її припинити", звучить якраз в той момент, коли я вже ліг, натягнув до підборіддя ковдру і закрив очі. І кожен раз на цьому моменті я не витримую, хитаю головою від нахабства такої очевидної брехні і думаю: все правильно зробив, вже краще в тюрмі сидіти, ніж підкоритися ось такій владі. Після чого щасливо засинаю", – каже опозиціонер.

За що сидить Навальний

В останні роки Олексій Навальний фактично виявився головною особою російської опозиції після того, як інші противники Путіна виїхали з РФ або були вбиті, як наприклад Борис Нємцов. У 2020 році ФСБ намагалася вбити і Навального, але тому вдалося вижити після отруєння бойовою отрутою.

Взимку 2021 року режим Путіна під формальним приводом відправив Навального до в'язниці на два з гаком роки, але через рік йому додали ще дев'ять років тюремного ув'язнення. Формально його засудили за велике шахрайство – нібито він розтратив гроші, які громадяни жертвували в його антикорупційний фонд.

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