Відповідні матеріали опубліковані на порталі навчальних програм, рекомендованих Міносвіти Росії і Мінпросвіти Росії.

У Російській Федерації школярі вивчатимуть інтерв'ю, яке президент РФ дав американцеві Такеру Карлсону.

"Інтерв'ю президента Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону вивчатимуть у російських школах. Відповідні матеріали опубліковані на порталі навчальних програм, рекомендованих Міносвіти Росії та Мінпросвіти Росії", - повідомляти The Moscow Times.

Як зазначається, у пам'ятці для викладачів, яку підготувала автономна некомерційна організація "Агентство підтримки державних ініціатив", 2-годинне інтерв'ю називається "значущим освітнім ресурсом" і рекомендується до використання в "навчальних цілях". Зокрема, на уроках історії, соціальних наук і "в контексті патріотичного виховання".

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Викладачам пропонується "організувати класні дебати", в яких школярі обговорювали б інтерв'ю. Рекомендується залучати дітей до "дослідницьких проектів", пов'язаних з темами інтерв'ю, а також "розбирати інтерв'ю як медіатекст", щоб "навчити учнів ідентифікувати надійні джерела інформації".

Згідно з відкритими джерелами, автономна некомерційна організація "Агентство підтримки державних ініціатив" РФ - науково-освітня організація, що реалізує "масштабні освітні ініціативи в якості федерального інноваційного майданчика".

Робота організації грунтується, в тому числі на практиках в області громадського контролю та оцінки якості освіти. Створена вона у 2021 році на виконання наказу Міністерства цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій РФ "Про план заходів, спрямованих на забезпечення інформаційної безпеки дітей, на 2022-2027 роки".

Інтерв'ю Путіна Карлсону

Нагадаємо, на думку аналітика Валерія Солов'я, ініціатором інтерв'ю, яке президент РФ Володимир Путін дав журналісту Такеру Карлсону, була російська сторона, а спілкувався з американцем двійник Путіна. При цьому Карлсон отримав за це великий гонорар, достатній, щоб "забути про честь, гідність і журналістську етику". Аналітик вважає, що інтерв'ю було записано двічі. Перший раз, на думку фахівця, інтерв'ю давав двійник Путіна. При цьому інтерв'юйований кілька разів "проколовся", тому куратори інтерв'ю вирішили, що воно не годиться. Тому його записали вдруге-у більш стриманій, нудній манері.

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