У записаному ролику дівчинка каже, що їй страшно і вона не знає, що робити.

У російській Читі п'яний чоловік застрелив свою 9-річну сусідку. Перед смертю дівчинка встигла записати ролик у «ТікТок».

Як повідомили в Слідчому комітеті РФ по Забайкальському краю, трагедія сталася 17 лютого в Залізнодорожному районі міста.

Читайте такожРосіянин зарубав начальника сокирою, записавши на відео і похвалився перед друзямиЗа даними слідства, вбивство скоїв місцевий житель 1988 року народження. Він вистрілив у дитину з невстановленої вогнепальної зброї.

Перед смертю дівчинка записала ролик для «ТікТок», який згодом з'явився в YouTube з назвою «Вбивство моєї доньки через 20 хвилин після цього відео». На відео вона розповідала, що батько пішов до магазину і залишив дітей вдома, а до них у квартиру почав ломитися п'яний сусід. Дівчинка говорила, що дуже боїться і не знає, що робити.

«У нас там сусід, він п'яний, стукає у двері, всі ламає. Він уже кілька хвилин тут стукає, матюкається. Мені страшно. Я з братом... Там ще ремонт роблять. Тато пішов у магазин. Не знаю, що робити. Зараз двері ламає. Жесть. Мені дуже страшно. Я боюся».

Судячи з опису ролика, його міг викласти батько дівчинки. Там говориться, що дівчинка чекала подругу, тому через 20 хвилин після запису відео про п'яного сусіда все ж підійшла до дверей, коли хтось тихо постукав. У цей момент нібито і стався постріл, а дівчинка померла на руках у батька.

На каналі також опубліковані ще два ролики з дівчинкою. У них чутні звуки ударів, а сама дитина так само описує ситуацію і каже, що боїться.

Місцеве видання «Чита.Ру» опублікувало перше відео, приховавши обличчя дівчинки:

За інформацією місцевого видання «Вечірка», чоловік справді був п'яний. Він стріляв з мисливської рушниці дванадцятого калібру — ІЖ-12. Патрони були заряджені дробом №4, з яким полюють на лисицю, єнота, великих качок.

Підозрюваного затримали, порушено кримінальну справу за пунктом «в» ч. 2 ст. 105 КК РФ (вбивство малолітнього). Зараз правоохоронці з'ясовують мотиви дій чоловіка та інші обставини.

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Автор: Катерина Комолова