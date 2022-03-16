У VK Group нібито розраховують розгорнути проект вже до літа 2022 року.

Російська компанія-власник колись популярної системи миттєвого обміну повідомленнями ICQ планує її перезапуск.

Про це повідомляє російське видання "Відомість".

За словами джерела видання, близького до компанії VK Group, на рівні топ-менеджменту проект перезапуску ICQ обговорювався ще до вторгнення РФ в Україну. Але після початку війни його стали обговорювати вже з владою країни, розповів неназваний федеральний чиновник.

Станом на початок березня йшлося вже не тільки про перезапуск ICQ, але і про запуск VK Group власного корпоративного месенджера VK. Ці два напрямки обговорювалися паралельно, зазначає співрозмовник. У VK Group нібито розраховують розгорнути обидва ці проекти вже до літа 2022 року.

VK Group (до 2021 року - Mail.ru Group) крім ICQ володіє також соціальними мережами "ВКонтакте", "Однокласники", поштовим сервісом і пошуковиком Mail.ru і багатьма іншими сервісами.

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