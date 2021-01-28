На пороховому заводі в російській Пермі вранці 28 січня прогримів вибух і почалася пожежа.
Читайте такожВ Індії горів найбільший завод з виробництва вакцин
Як повідомляє прес-служба МНС Росії, площа загоряння склала 50 кв. м.
Через 40 хвилин після виклику пожежу було локалізовано, а станом на 08:22 ранку за київським часом - ліквідовано.
У МНС РФ стверджують, що загрози життю і здоров'ю жителів Пермі немає.
В результаті пожежі постраждали три людини, передає РБК. Їх госпіталізували в опіковий центр. Всі постраждалі - чоловіки.
Як повідомили в соцмережах місцеві жителі, спочатку був гучний вибух, після чого в небі побачили "яскравий вогняний гриб" і стовп диму.
Як повідомляє місцеве видання Ехо Пермі, інцидент стався в баліститній групі цехів.
"Заводські вантажники працювали з технологічними відходами і через деякий час пролунав хлопок, потім пішов вибух і вогонь поширився по цеху. Самостійно відходи не могли спалахнути, тільки від зовнішнього впливу, але яке - невідомо", - пише видання.
Балістити (або баліститний порох) - загальна назва одного з типів гомогенних твердих палив (бездимних порохів), основними компонентами яких є нітрати целюлози і нітроефірні розчинники, наприклад, нітрогліцерин. Баліститом також називається бездимний порох, запатентований Альфредом Нобелем.
Пермський пороховий завод: що він виробляє
Пермський пороховий завод виготовляє заряди та запалювачі до ракетних двигунів.
Серед них - заряди до реактивних систем залпового вогню "Град" і "Смерч", комплексів ППО, заряди двигунів підвісних ракет класу "повітря - повітря" ближнього і середнього бою, заряди до систем ближнього бою та артилерійського пострілу з танків і самохідних установок, сферичні порохи для стрілецької зброї.
Крім цього завод виробляє лакофарбові та оздоблювальні матеріали.
Вас також можуть зацікавити новини
- "Тут катастрофа конкретна": у Росії загорівся склад боєприпасів, чути вибухи (відео)
- У Росії смертник підірвав бомбу біля будівлі ФСБ (відео)
- Росіянам в квартиру на Новий Рік залетіла Військова ракета, використовувана для хімтревоги (відео)
- Потужний вибух у супермаркеті в Краснодарі потрапив на відео
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram