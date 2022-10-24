До втрати свідомості екіпажу міг призвести залишок азоту в кисневих балонах.

Авіатроща в Іркутську могла трапитися через те, що пілоти втратили свідомість.

Про це інформує російське пропагандистське видання "РИА Новости", наводячи коментар від співробітника екстрених служб Росії.

"До втрати свідомості екіпажу міг призвести залишок азоту в кисневих балонах. Причиною цього могла стати помилка наземного персоналу", - сказав анонімний працівник.

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Разом з тим слідчі опрацьовують дві основні версії падіння літака: відмова авіаційної техніки та помилка пілотування. Наразі тривають судово-медичні експертизи, буде низка допитів працівників авіапідприємства.

Нагадаємо, що 23 жовтня винищувач Су-30 впав на двоповерховий будинок у сибірському місті Іркутськ. Двоє пілотів загинули, адже не встигли катапультуватися.

Літакопад в Росії: що відомо

Останнім часом в Росії падають військові винищувачі.

Російський надзвуковий бомбардувальник Су-34 впав на житловий будинок 17 жовтня у місті Єйськ (Краснодарський край). В результаті падіння літака загинули 15 людей, з них 12 – дорослих і троє дітей; постраждали 19 людей (14 дорослих і 5 дітей).

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