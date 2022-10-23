Літак "приземлився" посеред житлового масиву.

У Росії триває літакопад. Цього разу посеред житлового масиву в Іркутську впав російський винищувач Су-30.

У мережі з'явилося кілька відео моменту падіння літака.

Військовий літак "приземлився" на житловий будинок близько 18:00 за місцевим часом в мікрорайоні Новоленіно. На кадрах видно, що літак впав раптово під кутом майже 90 градусів.

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Обидва пілоти загинули, не встигнувши катапультуватися. Як зазначають російські ЗМІ, літак нібито здійснював випробовувальний політ без боєкомплекту. Кількість жертв невідома.

Авіакатастрофа в Єйську 17 жовтня

Увечері 17 жовтня в Єйську впав на житловий будинок російський надзвуковий винищувач бомбардувальник Су-34. Внаслідок падіння літака загинули 15 людей.

За офіційною версією, у літака загорівся двигун під час зльоту.

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