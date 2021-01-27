У Москві затримано модель Playboy, яка після сварки зі своєю подругою влаштувала різанину.
Про це в середу, 27 січня, повідомляє Рен ТВ.
Інцидент стався ще в ніч на 16 січня. Модель, відома в соцмережах як "Блондинка твоєї мрії", відпочивала з подругою в центрі столиці. Жінки розпивали алкоголь, але в якийсь момент між ними спалахнула сварка, що вилилася у взаємні образи. Підозрювана схопила ніж і кинулася на суперницю, пообіцявши вбити її.
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В результаті бійки потерпіла отримала ножове поранення, крім того, у неї порізані пальці. Дівчина звернулася в поліцію.
Модель на цей час затримана і знаходиться під підпискою про невиїзд. За фактом події проводиться перевірка. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.
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