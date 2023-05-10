Ватажок "вагнерівців" знову поскаржився на нестачу боєприпасів.

Ватажок приватної військової кампанії "Вагнера" Євген Пригожин спробував пояснити, кого він 9 травня назвав "щасливим дідусем". Він запропонував одразу три варіанти.

"Я говорив про дідуся в контексті того, що нам не дають снаряди і тримають їх на складах. І хто може бути дідусем?", - заявив військовий злочинець у Telegram.

За першою версією, йшлося про російського генерала Михайла Мізинцева, якого звільнили за те, що "він давав снаряди".

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Згідно з другою версією Пригожина, він говорив про начальника Генерального штабу РФ Валерія Герасимова, який повинен давати снаряди, але "снарядів ми не отримуємо в достатньому обсязі, а отримуємо всього 10%".

Третій варіант виявився найнесподіванішим. Ватажок найманців заявив, що міг мати на увазі учасницю російського реаліті-шоу "Дім-2" Наталію Хім, яка в соцмережах пропонувала ящики зі снарядами.

Заява Пригожина про "щасливого дідуся" - про що мова

Військовий злочинець Євген Пригожин знову занив про брак боєприпасів у ПВК "Вагнер". Він звинуватив Міноборони РФ у невиконанні обіцянок щодо поставок снарядів.

При цьому в якийсь моммент він згадує якогось дідуся, який "думає, що йому добре", попри важку ситуацію на фронті.

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