У Вдовіна є доросла 27-річна дочка і 21-річний син, якого він, ймовірно, відмазав від війни.

OSINT-дослідники злили дані воєнкома Самарської області полковника Олексія Вдовіна, який раніше заявив, що списки загиблих мобілізованих в ПТУ Макіївки публікувати не будуть з міркувань безпеки.

Сам Вдовін про свої дані не сильно хвилюється, відзначив OSINT-експерт Іраклі Комахідзе.

Судячи з фото, Вдовін і його сім'я активно користуються соцмережами, ділячись фотографіями практично з усіх застіль. Експерт знайшов номери телефонів Вдовіна і дружини, яка працює педагогом музики в місцевому дитсадку.

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У Вдовіна також є доросла 27-річна дочка і 21-річний син, якого батько, ймовірно, відмазав від війни, зазначає Комахідзе.

Удар по росіянах у Макіївці - що відомо

На початку січня стало відомо про великий "приліт" по училищу в Макіївці в новорічну ніч, де перебували, за різними даними, від кількох десяток до 600 мобілізованих з Росії.

У мережі також повідомляли, що серед ліквідованих можуть бути і "зальотні" мобіки, які вирішили разом відсвяткувати Новий рік під привітання Путіна.

Серед "двохсотих" були спецназівці, артилеристи і зв'язківці.

Росія офіційно підтвердила загибель лише 63 військових. Але, на думку західних експертів, це вже не рятує репутацію міністерства Шойгу. Тому МО РФ намагається перекласти провину на місцевих "чиновників", а ті - на самих мобілізованих.

Але вже 4 січня офіційні втрати РФ знову зросли - Міноборони Шойгу заявило про загибель 89 окупантів.

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