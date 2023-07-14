Жінку обурили комунальники, які приїхали замінювати ліфти у будинку.

Росіянка з арбалетом забарикадувала під'їзд житлової багатоповерхівки. Причиною інциденту стала заміна ліфтів.

Як повідомляє Телеграм-канал SHOT, баталії розгорнулися у Воронежі. Жінка погрожує арбалетом працівникам, які приїхали міняти ліфти у багатоповерхівці на вулиці Лізюкова. Вона заблокувала вхід до під'їзду.

Росіянка Наталя запевняє, що керуюча компанія змушує змінювати ліфти за гроші мешканців будинку. Вона вимагає перевірок, зокрема прокурорської.

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"Поки не пройде прокурорська перевірка з цього питання, ніяка мерзота в мій будинок не залізе. Ніхто ніякі ліфти міняти не буде. Я більше не нічого пояснюватиму, я візьму арбалет і прострелю першовідкривачам ноги, якщо вони прийдуть до нашого будинку міняти ліфти", - написала Наталя у соцмережах та вийшла надвір зі зброєю в руках.

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