Жінка шукала кілера серед знайомих та навіть в мережі Інтернет.

У Краснодарі (РФ) 81-річна бабуся шукала кілера, щоб убити місцевого дільничного.

Як повідомляє Телеграм-канал "SHOT", баба Люда із Центрального мікрорайону "щось дуже жорстко не поділила з поліцейським із найближчого відділення". Особиста образа бабусі була настільки сильною, що вона вирішила замовити поліціянта і почала шукати кілера.

"Більше місяця бабуся розпитувала друзів та знайомих, чи є у них контакти у кримінальному світі, і навіть викладала оголошення у себе в соцмережах (так, вона активно користується інтернетом). За послуги найманого вбивці баба Люда готова була заплатити 1 мільйон рублів", - пише канал.

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Поліція відгукнулася на оголошення про пошук кілера, зустрілася із замовницею та затримала її. Порушено кримінальну справу за статтею "Приготування до вбивства", стареньку відправили до СІЗО. Наразі слідство з'ясовує, за що вона так ненавиділа дільничного.

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