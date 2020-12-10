Вершниця попереджувала хлопця, що кінь може його вкусити.



25-річний росіянин у Санкт-Петербурзі поліз цілуватися до коня, але не розрахував силу почуття тварини й позбувся носу.

Про це пише місцеве видання Фонтанка і йдеться у Telegram-каналі LIFE SHOT.

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Відомо, що потерпілим є відвідувач караоке-бару. Вийшовши з закладу, чоловік зацікавився конем з вершницею.

За інформацією правоохоронців, потерпілий був у стані алкогольного сп’яніння. Жінка попереджувала росіянина, що кінь може вкусити. Проте застороги петербуржця не зупинили – і він потягнувся до тварини, щоб її поцілувати. Кінь натомість відкусив йому ніс.

Постраждалого госпіталізували.

В поліції жартують, що хлопець ще легко відбувся: якби він підійшов з тилу, травми від копит були б серйозніші, ніж косметичний дефект.

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Автор: УНІАН