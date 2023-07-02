Авторитетний науковець заявив, що це гарний спосіб продовжити своє життя.

Російська наука знову видала неймовірну "гіпотезу" про те, що поїдання немовлят, бажано сирих, - це гарний спосіб продовжити життя.

Про це заявив головний російський генетик Костянтин Северинов, професор Сколківського інституту науки і технологій, завідувач лабораторій в Інституті молекулярної генетики Національного дослідницького центру "Курчатовський інститут" та Інститут біології гена РАН.

"Є деякі досліди, якщо ми кажемо про продовження життя, які показують, що у тканинах, отриманих із молодих організмів, міститься така vis vitalis, живильна сила, яка продовжує життя більш старим організмам, якщо вони вживатимуть тканини молодих. Так, тобто поїдання немовлят, бажано сирих, я думаю, це гарний спосіб. Але це поки недоведено. Це краще ніж плацента", - заявив Северинов.

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Окрім абсолютно безглуздих заяв, у Росії стається багато вкрай дивним випадків. Раніше 25-річний росіянин у Санкт-Петербурзі поліз цілуватися до коня, але не розрахував силу почуття тварини й позбувся носу.

Перед цим стало відомо, що житель російської Туви відбився від нападу дикого ведмедя, відкусивши йому частину язика.

Бувають й більш резонансні випадки. Наприклад, 20-річний житель Онгудайського району на Алтаї Російської Федерації відкусив вухо дівчині, яка від нього пішла.

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