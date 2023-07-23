У Санкт-Петербурзі два диктатори хваляться один перед одним уявними успіхами.

У Санкт-Петербурзі почалася зустріч Володимира Путіна і Олександра Лукашенка. З перших хвилин російський диктатор відзначився безглуздою заявою, що український контрнаступ вже провалився.

Як повідомляє близький до Лукашенка телеграм-канал "Пул першого", Білоруський диктатор прибув до Росії ще вчора. Агентство "Белта" уточнює, що главам РФ і Білорусі належить обговорити "широке коло найбільш важливих і базових" питань у сфері двосторонніх відносин, міжнародного порядку денного та економіки.

Російське інформагентство "РИА Новости" повідомляє, що на початку зустрічі з Лукашенком Путін похвалився нібито провалом українського контрнаступу.

"Путін на зустрічі з Лукашенком відповів на ремарку, що українського контрнаступу немає: він є, але він провалився", – пише агентство.

Крім того, Путін заявив, що окупанти нібито знищили неймовірну кількість іноземної техніки ЗСУ та іноземних "найманців".

"З того боку діяли підрозділи, повністю укомплектовані іноземною технікою. Що стосується іноземних найманців, то вони теж несуть значні втрати. Через свою дурість. Громадськість країн, уряди яких посилають людей сьогодні в зону бойових дій, теж повинна знати, що там відбувається. І ми будемо доводити це до людей з тим, щоб вони давали оцінку діям своїх правителів", – заявив Путін.

Ситуація на фронті в Україні

Український Генштаб заявив про наступальну активність російських окупантів на східному фланзі фронту – Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Мар'їнському та Авдіївському напрямках. А ось в Запорізькій області окупанти обороняються, але при цьому активно – ходять в контратаки в спробах повернути втрачені позиції.

Британська розвідка констатувала, що розпіарений російською пропагандою "великий наступ" на Куп'янськ обмежився атаками малих груп без істотного просування.

На цьому тлі російські втрати у живої сили і бойовій техніці зростають вражаючими темпами. Особливо багато росіяни втрачають артилерії і бойових бронемашин.

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