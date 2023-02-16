Ватажок ПВК настільки ефективно заманював ув'язнених на війну, що "аж начальнику колонії сподобалося", каже найманець.

Завербований у вересні 2022 року в одній з російських колоній найманець ПВК "Вагнера", який потрапив в український полон, розкрив, що обіцяли ув'язненим, якщо погодяться поїхати в Україну.

Як він розповів інтерв'ю для каналу блогера Раміни Есхакзай, ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин у супроводі прилетів до колонії на вертольоті. Він виступив перед ув'язненими і розповів, якими будуть їхні цілі на війні проти України. При цьому про умови проходження служби, як і про практику страт в ПВК за відмову воювати, не йшлося. Найманець зазначає, що Пригожину вдалося розповісти про все так, що ідея піти на війну стала привабливою для половини ув'язнених в колонії.

"Ну він прилітав на вертольоті туди [в колонію], на військовому вертольоті зі своїми людьми. У нас плац великий, нас 655 осіб в колонії було, на плацу зібрав, пояснив там. Казав, що треба захопити Бахмут, туди-сюди, вам буде грошова допомога виплачуватися і "чистий аркуш" – не буде жодної судимості, життя з чистого аркуша, на нормальну роботу можна буде влаштуватися. Півроку прослужиш, як він пояснював... Це обман. Але там, розумієте, назад ходу немає. [Чуток про те, що "Вагнер" обманює] не було, якби були б чутки – з моєї колонії ніхто не погодився б. З моєї колонії погодилися 300-400 чоловік, а всього 655. Обіцяли грошові виплати (200 тисяч), "чистий аркуш" - півроку відвойовуєш і йдеш додому з чистим аркушем. Якщо здатися в полон... Там своїх же вбивають. Там якщо розвернувся, то все, одна дорога. [Про цю умову ми дізналися], вже коли на місці були. Він все якскраво так розповів, аж начальнику колонії сподобалося", - каже найманець.

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Виплачувати, за словами "вагнерівця", обіцяли по 100 тисяч рублів під час навчання і по 200 – за участь у боях. Отримання виплат передбачалося обраними родичами або близькими. Вони нібито мали змогу забрати гроші після надання номера жетона найманця і копій паспорта в центрах ПВК "Вагнера" по всій Росії. Однак зв'язку з ними у завербованих ув'язнених не було, як і можливості перевірити, чи отримали вони гроші.

"Підписували контракт. Я його не читав, навіщо. Я там галочки поставив, номер телефону, адресу вписав і все. Вони просто сказали - хто встиг написати, тому грошові виплати будуть. Ну я швидко написав. [Було зазначено, що] грошові виплати надходитимуть родичам або близьким. Контактний номер вказуєш, адреса проживання, номер і серію паспорта, і – я не знаю навіщо – скільки кімнат у тебе в оселі. Я дав контакти своєї колишньої дружини. ... За обіцянкою повинні були виплачувати ці 200 тисяч. Я бачив ці гроші тільки у тих, хто нас тренував", – додав "вагнерівець".

Вербування ув'язнених в ПВК Вагнера

Влітку 2022 року лідер "Вагнера" Євген Пригожин, який до того вважав за краще залишатися в тіні, перестав приховувати свій зв'язок з ПВК, і відправився в "турне" російськими колоніями, де він особисто активно вербував ув'язнених для участі у війні проти України.

Раніше було відомо, що в обмін на шість місяців участі у війні ув'язненим, які виживуть, обіцяли помилування. При цьому сам же Пригожин попереджав ув'язнених, що "тих, хто поверне назад, чекає розстріл на місці".

Достовірно невідомо, скільки людей вдалося завербувати в ПВК. За різними оцінками, йдеться про 40-50 тисяч осіб. Відомо також, що до кінця осені в'язні вже стали основною силою ПВК.

Вербування тривало до недавнього часу, його масштаби значно скоротилися тільки протягом останніх тижнів, як повідомляла українська розвідка. Офіційно про припинення вербування ув'язнених Пригожин оголосив у лютому 2023 року, звинувативши Міноборони РФ у тому, що його позбавили такої можливості.

Тепер Міноборони РФ створює свій власний резерв гарматного м'яса із засуджених, яким керує через власні приватні військові компанії - без участі "Вагнера".

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