Сам збір здійснювався тільки на електронні гаманці.

Українські захисники зібрали кошти на купівлю квадрокоптера Mavic DJI Mini в сепаратистських чатах.

Про це повідомляє Telegram "Украина Сейчас" з посиланням на бійців ЗСУ, які наразі ведуть бої з окупантами на Херсонському напрямку.

В оголошеннях росіян закликали жертвувати гроші на бронежилети, медикаменти та "спеціальні засоби" для російської армії. Але прикріплені рахунки російських банків були насправді "фейковими". Сам збір здійснювався тільки на електронні гаманці.

"Всі зібрані гроші направили на придбання квадрокоптера Mavic DJI Mini 2 у максимальній комплектації. Маленького помічника вже доставили в один із спецзагонів ЗСУ на передовій", - йдеться в повідомленні.

Як писав УНІАН, на авіабазі в селищі Гвардійське (Крим), на території якої, за даними російських ЗМІ, сьогодні пролунали вибухи, проккупанти зберігали десятки військових літаків.

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