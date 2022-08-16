Робота видали за новітню розробку в яку нібито вклали кілька мільярдів рублів.

Росіяни похизувалися диво-роботом з РПГ-26, який можна купити на AliExpress.

Про це повідомляє InformNapalm.

"Диво техніки" пресі продемонстрували на виставці "Армия 2022". Озброєного робота-собаку видали за новітню розробку в яку нібито вклали кілька мільярдів рублів.

"На відео робот-собака М-81, вдягнена в костюм ніндзя, озброєного РПГ-26. Кумедно, що такого ж робота можна придбати на AliExpress за 5850 долларів. В Твіттері також з'явились описи яким чином швидко вивести з ладу такого робопса", - йдеться у повідомленні.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на форумі Путін говорив лише про Донбас, а про інші регіони України - не згадав.

Вас також можуть зацікавити новини: