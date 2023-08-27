Російські окупанти перекрили протоку біля Генічеського морського порту в Херсонській області. Загарбники, ймовірно, намагаються запобігти перекиданню українських морських дронів в акваторію Азовського моря.
"За нашою інформацією, вхід закрили між причалом морського порту і рибальською пристанню, куди часто приходять місцеві жителі. Там встановили два риболовецьких сейнери, а потім натягнули між ними і берегами троси", - йдеиться у повідомленні Telegram-каналу Mash.
Крім того, зазначено, що посилені "заходи захисту" Чонгарського мосту, який з'єднує Крим з Херсонською областю. За словами місцевих жителів, з'явилися стовпи, вбиті в затоку Сиваш.
Атаки українських морських дронів - останні новини
На початку серпня Україна здійснила відразу кілька вдалих атак морськими дронами. Спочатку на рейді в Новоросійську пошкодження отримав великий десантний корабель "Оленегірський Гірник", яким окупанти перекидали війська та вантажі до тимчасово окупованого Криму.
Крім того, пошкодження отримав танкер-хімовоз SIG, який доставляв паливо окупантам на українському півострові.
Глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що незважаючи на те, що росіянам вдається знищувати до 70% українських морських дронів- камікадзе, ця зброя показує достатню ефективність.