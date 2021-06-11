Хтось натягнув металеві дроти між деревами.

У Росії у Підмосков'ї чоловік катався з племінницею на квадроциклі в лісі та мало не позбувся голови через натягнутий залізний дріт між деревами. В результаті у нього рвані рани обличчя, перелом щелепи та мінус п'ять зубів.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Повідомляється, що інцидент стався ввечері 5 червня. Росіянин разом з 13-річною племінницею катався на квадроциклі неподалік від підмосковного селища Пласкініно.

Чоловік часто там катається та добре знає місцевість, проте це йому не допомогло, тому що хтось натягнув між деревами металеві волосіні.

"Спершу квадроцикл зачепив тільки одну з них, але вона була натягнута занадто низько та порвалася. А ось другу волосінь Олексій не помітив – вона вперлася у корпус квадроцикла, зрикошетила чоловікові прямо в обличчя, зірвала шолом, порізала щоку та вирвала п'ять зубів. У лікарні Олексію повідомили, що у нього до того ж ще й зламана щелепа", – йдеться в повідомленні.

Читайте такожРосіянин пробрався в американське посольство, щоб зупинити "вселенську змову"Наступного дня чоловік вирішив повернутися у ліс, щоб підібрати шолом та знайшов ще чотири розтяжки. За даним фактом він написав заяву в поліцію та збирається звернутися до прокуратури.

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Автор: Катерина Шварц